Juventus, colpo meno impossibile: svolta in Spagna

La Juventus studia un nuovo colpo per rinforzare la fascia e arriva una grande occasione dal Barcellona: affare a zero

La Juventus è molto attiva sul calciomercato mentre cerca una rimonta in campionato. I bianconeri lottano per risalire la classifica dopo un avvio disastroso che ha creato un distacco di dieci punti dalla vetta, mentre la società pensa già al futuro e valuta le possibili mosse da attuare nei prossimi mesi per rinforzare la rosa.

Oltre al centrocampista, che sembra essere comunque la priorità, la ‘Vecchia Signora’ osserva i top club per vedere quali occasioni provare a sfruttare visto che potrebbero esserci molte uscite a sorpresa. Tra queste potrebbe esserci anche quella di Ousmane Dembele che ha un contratto con il Barcellona in scadenza a giugno 2022.

Calciomercato Juventus, occasione Dembele dal Barcellona: può partire gratis

Non c’è ancora traccia di rinnovo per Ousmane Dembele che a questo punto potrebbe anche salutare il Barcellona. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, i ‘Blaugrana’ starebbero pensando all’acquisto di Dani Olmo o Raheem Sterling e questo potrebbe spingere ancor di più l’estero francese verso l’addio.

La Juventus dunque osserva la situazione ed è pronta a intervenire per provare a sfruttare l’occasione Dembele, che proprio un anno fa in questo periodo realizzava un gran gol contro la Juventus all’Allianz Stadium.