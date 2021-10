Boccata d’aria per le casse dell’Inter: arrivano 400 milioni

Dopo il momento economicamente difficile arriva una bocca d’aria importante per le casse dell’Inter: in arrivo 400 milioni

Quella che l'Inter si è messa alle spalle è stata un'estate non proprio semplice. Infatti i nerazzurri si sono separati dal condottiero dello scudetto Antonio Conte, oltre a dover rinunciare a giocatori importanti come Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, vista la difficile situazione economica. Nonostante ciò i nerazzurri sono riusciti a mettere a segno colpi importanti come Dzeko e Calhanoglu, e continuano a essere tra le favorite per lo scudetto.

Adesso però per i nerazzurri arrivano buone notizie per quanto riguarda proprio l’aspetto economico. Arriverà un bond da 400 milioni di euro che farà rifiatare le casse.

L’Inter rifiata: in arrivo 400 milioni per le casse nerazzurre

Una boccata d’aria era necessaria per le casse dell’Inter, in attesa della nuova assemblea dei soci per la chiusura del bilancio. Infatti la società nerazzurra non sta passando un periodo economicamente positivo, ma presto arriverà una notizia importante.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Calcioefinanza.it’, per l’Inter è in arrivo un bond da 400 milioni, che permetterà alla società di chiudere il bilancio senza problemi di liquidità. Resta comunque il momento difficile, col bilancio che dovrebbe chiudersi con un rosso da 245 milioni, che costituirebbe un record negativo.