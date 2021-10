Verso Juventus-Roma, Dybala ancora fuori: le ultime sull’argentino

Ancora allenamento individuale per Dybala: aumentano in dubbi per Juventus-Roma

Il rientro di Paulo Dybala è stato ulteriormente rinviato. L’attaccante argentino si è allenato a parte anche oggi alla Continassa, proseguendo l’allenamento individuale per recuperare dal problema alla coscia rimediato contro la Sampdoria. I dubbi in vista del big match tra Juventus e Roma aumentano sempre di più.

Massimiliano Allegri spera di averlo a disposizione almeno per uno spezzone di partita ma solo dopo l’allenamento di domani si avranno notizie più certe. Intanto prosegue l’allenamento individuale anche Alvaro Morata che punta a tornare per la gara di Champions League contro lo Zenit.