Lazio-Inter, che rivelazione: “Inzaghi ha attaccato un giocatore al muro”

Lazio-Inter sarà una sfida emozionante per Simone Inzaghi che tornerà da ex all’Olimpico dopo tante stagioni sulla panchina biancoceleste

Saranno ore emozionanti per Simone Inzaghi che tornerà da ex all’Olimpico per Lazio-Inter. La stagione dei nerazzurri è iniziata alla grande in Serie A con qualche difficoltà in Champions League. Sarri vuole tornare alla vittoria dopo la brutta sconfitta di Bologna e cercherà di farlo proprio contro l’ex di turno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Rabiot: suggestione scambio in Francia

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Lazio-Inter, retroscena di Peruzzi su Inzaghi

Così Angelo Peruzzi, che conosce molto bene Simone Inzaghi sia da calciatore che d’allenatore, è tornato a parlare ai microfoni de “Il Corriere dello Sport” con qualche retroscena importante: “È l’esatto contrario del giocatore. Se mi avessero chiesto di indicare uno che non avrebbe mai potuto fare l’allenatore, avrei risposto di getto Simone”. Poi ha aggiunto: “Era un ragazzino, viveva alla giornata, rideva, scherzava, era tutto uno scherzo. Si è fatto uomo, ora è maturo, responsabile, cocciuto anche. Un tecnico di prim’ordine, studia giorno dopo giorno, cura i dettagli, ed è un decisionista”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, duello Juventus-Napoli per il giocatore in scadenza!

Infine, lo stesso ex portiere di Lazio e Inter ha rivelato: “Mai avrei pensato di vederlo attaccare al muro qualcuno nello spogliatoio, e invece è capitato. Sa essere dolce con i giocatori, ma anche autorevole e autoritario. La trasformazione più sconcertante avviene in partita”.

Lo stesso Peruzzi ha anche svelato: “Lui vive per il risultato, per la vittoria. Credimi, è talmente teso e su di giri che sarebbe perfino capace di fare a botte”.