La nona giornata propone Inter-Juventus, sfida decisiva per il campionato: l’ex nerazzurro attacca Bonucci e fa un pronostico

La nona giornata del campionato di Serie A propone il derby d’Italia tra Inter e Juventus. La sfida – in programma domenica 24 ottobre alle 20:45 – è uno spartiacque importante per la corsa allo scudetto. Un match sentito e sul quale butta la miccia anche un grande ex nerazzurro come Marco Materazzi. Il difensore vincitore del Triplete ha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ nella quale ha parlato di diversi aspetti della gara.

Il primo commento è sul momento delle due squadre: “La Juve di Allegri sembra quella di Conte, la loro solidità è soprattutto in difesa“, dice Materazzi. Che poi aggiunge sull’Inter: “Inzaghi mi piace, ma deve uscire dalla comfort-zone vissuta alla Lazio. Qui vincere è un imperativo“. Si entra, poi nel vivo di quella che sarà la partita di San Siro: “Si decide a centrocampo, vinciamo 3-1. I marcatori? Stravedo per Dzeko e Lautaro“.

LEGGI ANCHE >>> Verso Inter-Juventus, Dybala scalpita: ecco il suo desiderio

Inter-Juventus, Materazzi ‘punge’ Bonucci: “Ormai è diventato juventino e come tale parla”

L’ex difensore dell’Inter e della Nazionale entra poi in tackle sulle dichiarazioni di Bonucci in merito all’ultimo scudetto vinto dai nerazzurri: “Leo ha detto una cazz***“, dice Materazzi. Poi aggiunge: “Ormai è diventato juventino e come tale parla. Ma avrei potuto fare lo stesso errore. Loro hanno vinto per 9 anni e si sono meritati i complimenti. Ora però vanno fatti all’Inter“.

LEGGI ANCHE >>> Scaricato da Ancelotti: il “sogno” Juve può diventare realtà

Bonucci, ma non solo. Anche Cuadrado è oggetto di attenzioni da parte di Materazzi: “Cuadrado ormai è una garanzia. Speriamo che non si tuffi… E che nel caso l’arbitro non abbocchi di nuovo“. L’ultima risposta è sul confronto tra Lukaku e Dzeko: “Romelu è un fenomeno, ma soltanto nel campionato italiano. Dzeko è un fenomeno con caratteristiche diverse che però resta tale anche se lo metti in Inghilterra o in Spagna“.