Scaricato da Ancelotti: il ‘sogno’ Juve può diventare realtà

Un giocatore del Real Madrid non rientra più nei piani di Ancelotti e l’addio è all’orizzonte: il ‘sogno’ della Juventus può realizzarsi

Sale l’attesa in vista del derby d’Italia di domenica. L’Inter ospiterà a San Siro la Juventus, per quello che sarà senza dubbio il match con più fascino della nona giornata di campionato. Ci arrivano meglio i bianconeri, che vengono da 6 successi consecutivi tra campionato e Champions. L’ennesimo risultato di misura con lo Zenit targato Allegri dimostra come la cura del tecnico livornese stia funzionando.

I miglioramenti sotto i punti di vista dell’equilibrio e del cinismo sono sotto gli occhi di tutti e lanciano la ‘Vecchia Signora’ verso una decisa rincorsa al primo posto. Ma per tornare ai massimi livelli sarà necessario intervenire sul calciomercato per potenziare la rosa. Non è un segreto che il centrocampo non soddisfi – troppo poco il solo Locatelli, per quanto si sia già ambientato alla grande – e anche in attacco la dirigenza sogna un colpo top, a maggior ragione considerando i dubbi sul riscatto di Morata.

Calciomercato, Ancelotti lo scarica: svolta Juve

Riguardo al reparto offensivo, arrivano novità importanti da ‘El Nacional’. Il quotidiano venezuelano, infatti, sostiene che Eden Hazard sia destinato a lasciare il Real Madrid. Seppur in un primo momento Ancelotti avesse riposto fiducia nel belga, l’attaccante pare non sia riuscito a convincere il mister italiano e continua ad essere ai margini del progetto.

Lo stato d’animo del calciatore non è dei migliori e, se la situazione spiacevole dovesse continuare, il classe ’91 non avrebbe dubbi a intraprendere una nuova avventura, cosa che potrebbe rilanciarlo soprattutto in vista dei Mondiali in Qatar. Lo stesso Florentino Perez, stufo degli infortuni e dei problemi con il peso, spingerebbe per l’addio dell’esterno. La Juventus potrebbe tentare l’affondo, per quello che considera un elemento ancora di assoluto livello. Ma, in tal caso, dovrà fare attenzione alle spaventose concorrenze di Chelsea e Newcastle. Hazard sempre più lontano da Madrid e la Juventus si avvicina.