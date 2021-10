Il colpo in canna della Juventus potrebbe diventare una pista in salita. Dall’Olanda arrivano importanti aggiornamenti che potrebbero complicare i piani della ‘Vecchia Signora’.

Continuano le voci di mercato attorno al futuro del giovane talento dell’Ajax, Ryan Gravenberch. Il centrocampista olandese è nel mirino di molti club europei e anche la Juventus si era avvicinata. Il giocatore 19enne, in scadenza con il club di Amsterdam a giugno 2023, non ha ancora rinnovato ma in casa Ajax c’è ancora l’intenzione di rinnovare il suo contratto. Un tema su cui si sono focalizzati durante la trasmissione ‘Kick-off’.

Si complica la pista per Gravenberch

Gravenberch nonostante la giovane età è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama olandese. Assistito da Raiola, potrebbe lasciare l’Ajax ma non è esclusa la possibilità che possa rinnovare. Anzi, proprio lo stesso procuratore starebbe spingendo per il rinnovo del giovane centrocampista