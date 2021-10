Verso Inter-Juventus, Dybala scalpita: ecco il suo desiderio

In vista del big match di San Siro tra Inter e Juventus Dybala accelera il suo recupero: ecco il punto sull’argentino

C’è grande attesa per uno dei match più attesi del campionato italiano, la grande sfida tra Inter e Juventus di domenica sera, il primo derby d’Italia della nuova stagione.

Entrambe le squadre arrivano da una vittoria in Champions League e vogliono imporsi anche in campionato e in casa bianconera c’è ottimismo sul recupero di Paulo Dybala. L’argentino sembra essersi lasciato alle spalle l’ennesimo infortunio che lo aveva costretto ad uscire in lacrime contro la Sampdoria.

Dybala verso una maglia da titolare contro l’Inter

Dybala, secondo quanto riportato da calciomercato.it, non solo sarà convocato da Massimiliano Allegri, ma potrebbe addirittura partire dal primo minuto. Contro l’Inter la ‘Joya’ si è sempre esaltato e la sua qualità è fondamentale per i bianconeri.

Dopo averlo risparmiato in via precauzionale contro Roma e Zenit, Allegri potrebbe convincersi a schierarlo dal primo minuto domenica sera a San Siro.