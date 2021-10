Occasionissima Milan: ritorno di fiamma per il campione d’Europa

Il Milan cerca rinforzi nel mercato di gennaio e tenta il colpo dal top club: può arrivare in prestito

È stato un avvio di stagione particolare per il Milan, che ha entusiasmato in Serie A vincendo quasi tutte le gare tranne un pareggio con la Juventus e allo stesso tempo ha deluso in Champions League collezionando appena un punto nelle prime tre giornate del girone. La società intanto pensa a come rinforzarsi e diventare ancor più competitivi e c’è un’occasione dal Chelsea.

Calciomercato Milan, tentativo per Ziyech già a gennaio

Hakim Ziyech non sembra essere più un elemento importante del Chelsea e per questo la società potrebbe pensare di cederlo già nei prossimi mesi. Non è da escludere, infatti, un addio già nel mese di gennaio a metà stagione.

Il Milan dunque potrebbe farsi avanti e tentare il colpo sulla trequarti per migliorare il proprio rendimento visto che aveva seguito il calciatore marocchino già in passato. La società però non vorrebbe effettuare il colpo a titolo definitivo ma potrebbe cercare il prestito, visto che il Chelsea vuole liberarsene ed è un’affare possibile.

Il Milan ha dimostrato di avere lacune soprattutto nelle competizioni europee e un innesto come quello di Ziyech potrebbe dare sicuramente maggiore qualità.