La Juventus cambia portiere: pronto un nuovo assalto

Szczesny sta crescendo ma la Juventus continua la caccia al nuovo portiere: pronto un nuovo assalto nei prossimi mesi

È stato un avvio particolare di campionato per la Juventus, che ha perso punti all’inizio e ora si sta riprendendo e ha ottenuto ben quattro vittorie consecutive in Serie A. L’inizio è andato male a causa di alcuni errori di Szczesny che sono costati diversi punti, ora il polacco si è ripreso ma la Juventus non molla la presa per il sostituto.

Calciomercato Juventus, Kepa ancora nel mirino per rimpiazzare Szczesny

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, infatti, i bianconeri sarebbero ancora sulle tracce di Kepa Arrizabalaga. L’estremo difensore del Chelsea ha deluso le attese dopo un acquisto di ben 80 milioni di euro da parte del club di Premier League nell’estate del 2018.

Ora non è più un titolare dei ‘Blues’ ma al suo posto c’è Edouard Mendy, protagonista nella vittoria della Champions League la scorsa annata. Per questo Kepa potrebbe salutare nei prossimi mesi. La Juventus a sua volta sembra essere ancora interessata a cercare un nuovo portiere e dalla Spagna fanno sapere che il nome di Kepa sarebbe ancora caldo per la ‘Vecchia Signora’.

Il classe 1994 cerca una nuova avventura per rilanciarsi e l’occasione Juventus potrebbe rivelarsi importante per lui.