Inter-Juventus, è UFFICIALE: restano a casa in due

Quando mancano 24 ore prima dell’inizio di Inter-Juventus arriva l’annuncio ufficiale. Due giocatori non saranno presenti a San Siro

Il derby d’Italia tra Inter e Juventus è uno dei match più attesi dell’anno. L’incontro tra Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi sarà fondamentale per entrambe le squadre: i nerazzurri sono chiamati a tornare in corsa dopo il ko dell’Olimpico; la Juve invece, dovrà confermare quanto di buono fatto nelle ultime sei partite disputate tra Champions League e Serie A.

Per la sfida di San Siro, il mister bianconero farà ancora affidamento su Chiesa per quanto riguarda il reparto offensivo. Tornano a disposizione Kaio Jorge e soprattutto Paulo Dybala. Nella lista dei convocati, diramata nella serata di sabato 23 ottobre, non figurano a sorpresa due giocatori.

Juventus, i convocati di Allegri: Rabiot e Kean restano a Torino

Adrien Rabiot, appena guarito dal Covid, è stato lasciato preventivamente a Torino. Per l’attaccante azzurro Moise Kean invece, il forfait è dovuto ad un affaticamento muscolare accusato nell’ultimo allenamento alla Continassa. Ecco la lista dei convocati della Juventus:

Portieri: Sczcesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Dybala, Kaio Jorge