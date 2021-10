Inter-Juventus, piovono critiche: Allegri e Chiesa nel mirino

Domenica sera andrà in scena il big match tra Inter e Juventus, fondamentale per entrambe le squadre: critiche per Allegri e Chiesa

Serie A che chiuderà la propria domenica con il big match tra Inter e Juventus. Due squadre alla ricerca di sicurezze e che vogliono cercare di risalire la classifica.

La squadra di Inzaghi arriva dalla pesante sconfitta contro la Lazio della settimana scorsa, mentre quella di Allegri ha avuto due iniezioni di fiducia importanti dalla vittoria contro la Roma e contro lo Zenit in Champions League. Per il tecnico della Juventus e uno dei suoi top player, Federico Chiesa, arrivano però le critiche.

Inter-Juventus, critiche alla vigilia: nel mirino finiscono Allegri e Chiesa

Una Juventus che sta tentando di risalire la classifica dopo un inizio da incubo, affronterà domani sera a San Siro l’Inter di Simone Inzaghi. Prima della partite però, nonostante gli ultimi risultati positivi, arrivano le critiche per Allegri e Chiesa.

Infatti il giornalista Tony Damascelli ai microfoni di ‘Radio Radio’ afferma: “Inter e Juventus sono due squadre che vivono un momento delicato, a livello tecnico e finanziario. La Juventus non può perdere questa partita, ma non può farlo neanche l’Inter. Spero soltanto che si giochi e basta, in questa vigilia ho letto e sentito cose vecchie di venti anni. Chiesa l’ho visto un po’ smarrito, non sa cosa deve fare in campo, Allegri deve decidere cosa vuole da questo giocatore. De Ligt fuori? Vuol dire non avere coraggio”.