Serie A, Empoli-Genoa 2-2: Bianchi non basta | Ballardini a rischio esonero

È terminata in parità la sfida tra Empoli e Genoa: Bianchi la recupera nel finale, ma il tecnico Ballardini rischia l’esonero

Sfida con tante emozioni quella tra Empoli e Genoa. Alla fine la gara termina in parità con ben quattro gol segnati, due per parte. A sbloccarla ci pensa il capitano del ‘Grifone’ Domenica Criscito, con un tiro dal dischetto. Per la reazione dei padroni di casa bisogna aspettare il secondo tempo. In pochi minuti i toscani la ribalta con Di Francesco e Zurkowski.

Nel finale, però, pareggia i conti Bianchi con il primo timbro in Serie A. Un gol che non basta a diminuire il pericolo esonero per Ballardini, la cui panchina è sempre più sempre più a rischio. I nomi preferiti dalla società per il sostituto sono Pirlo e Gattuso. Riflessioni in corso.

Serie A, Empoli-Genoa 2-2: tabellino e classifica

Ecco il tabellino della gara e la classifica.

Empoli-Genoa 2-2: 13′ rig. Criscito (G), 62′ Di Francesco (E), 71′ Zurkowski (E), 89′ Bianchi (G)

CLASSIFICA Serie A: Napoli 31, Milan 31, Inter 24, Roma 19, Atalanta 19, Lazio 18, Fiorentina 18, Empoli* 16, Hellas Verona 15, Juventus 15, Bologna 15, Torino 14, Sassuolo 14, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia 9, Genoa* 9, Spezia 8, Salernitana 7, Cagliari 6.

*Una partita in più