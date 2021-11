Dirigente aggredito da una squadra di dodicenni: ricoverato in ospedale

Una squadra francese di dodicenni ha aggredito un dirigente del club avversario durante una partita: frattura scomposta e ricovero

Un dirigente aggredito fisicamente da una squadra di dodicenni. È successo domenica scorsa a Riva di Chieri, nel corso dell’Halloween Cup per la categoria esordienti del 2009. Lo scontro vedeva affrontarsi vis a vis l’Asd Salice Fossano e il club francese di Alfortville, un comune della banlieue di Parigi.

Salice Fossano-Alfortville, dodicenni aggrediscono un dirigente: frattura scomposta e ricovero

L’episodio sconvolgente è stato ripreso dagli spalti da uno spettatore ed è avvenuto al 20esimo del primo tempo. Un giocatore del Salice Fossano ha subito un fallo e in seguito il dirigente della squadra cuneese, nonché padre del giovane, è intervenuto per sedare una rissa in campo.

Successivamente l’uomo è caduto a terra ed i bambini francesi lo hanno assalito prendendolo a calci alla schiena ed al torace. A seguito di questo evento – come riferisce ‘La Repubblica’ – è stato ricoverato in ospedale, con una frattura scomposta ad una costola e una prognosi di 28 giorni.