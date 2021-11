McKennie lascerà la Juventus solo per questi due colpi

McKennie scala le gerarchie a centrocampo e non è più in cima alla lista dei cedibili della Juventus: i nuovi scenari sul futuro dell’americano. Tutti i dettagli

Anche contro la Fiorentina Weston McKennie ha confermato il proprio stato di forma. L’americano è stato tra i migliori in campo tra le fila della Juventus e ormai Allegri non ci rinuncia più.

Partito ad inizio stagione tra difficoltà di adattamento e tra i cedibili sul mercato, il classe 1998 sta scalando le gerarchie ed è oggi uno dei titolari indiscussi del tecnico toscano. McKennie, al contrario ad esempio di Rabiot, garantisce ai bianconeri dinamismo ed inserimenti continui in zona gol. La sua posizione è così cambiata anche sul calciomercato.

Calciomercato Juventus, nuovi scenari per il futuro di McKennie: le ultime

McKennie era dato in cima alla lista dei partenti tra giugno ed il prossimo gennaio, uno dei possibili sacrificati per far respirare le casse bianconere. A differenza di Ramsey, infatti, l’americano ha richieste all’estero e una valutazione di circa 30 milioni di euro. Le sue recenti prestazioni hanno però cambiato gli scenari. Adesso McKennie non è più in cima alla lista dei cedibili e potrebbe lasciare la Juventus solo di fronte ad opportunità migliori per la dirigenza.

I casi potrebbero essere sostanzialmente due: o come contropartita tecnica per arrivare al gioiello del Monaco Tchouameni, o come possibile sacrificio per arrivare al sogno Pogba. Due situazioni comunque piuttosto difficili da concretizzare: McKennie è più vicino alla permanenza a Torino.