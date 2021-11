CIES, la classifica che vede la Roma in testa: Inter e Juventus indietro

L’osservatorio CIES ha stilato la classifica delle squadre più sostenibili: la Roma è prima in Italia, indietro Inter e Juventus

La Roma è la squadra più sostenibile d’Italia. Questo il dato che emerge dallo studio condotto dal CIES, l’osservatorio che raccoglie e analizza i dati sul calcio. È stata stilata una classifica, tenendo conto di diversi parametri. In primis l’età dei calciatori, poi gli anni in prima squadra e la durata dei contratti. Oltre a ciò anche altri fattori come il minutaggio che determina l’importanza di un giocatore all’interno del gruppo.

I giallorossi sono tredicesimi nella graduatoria europea e primi nel nostro paese, con 26,6 anni di età media, 1,9 anni in media di presenza in prima squadra e 3,1 anni i contratti. Dopo i capitolini troviamo il Milan (25,8; 2,1; 2,8), mentre terzo c’è il Napoli (in testa per presenza dei giocatori in prima squadra, 3 anni in media). L’età media più bassa, invece, in Serie A è dello Spezia (24,6 anni). Ultima in questo senso la Lazio, con un’età media di 30,3 anni.

Il club dei Friedkin, dal canto suo, detiene anche il primato della durata media dei contratti. L’Inter occupa l’ottavo posto, dietro a Sampdoria, Cagliari e Juventus. In Europa, invece, la vetta se l’aggiudica il Manchester City, con un’età media di 27,06 anni, 3,32 anni in media di presenza in prima squadra dei calciatori e una durata media dei contratti di 3,32 anni. Al secondo posto c’è la Real Sociedad, terzo il Liverpool.