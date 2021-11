Ad un anno dalla morte di Maradona, il Napoli indossa una maglia celebrativa. Il figlio del campione non ha gradito il comportamento del club

La dodicesima giornata di campionato ha consegnato il secondo pareggio stagionale al Napoli. Il Verona e la Roma sono stati gli unici avversari in grado di non perdere contro la corazzata di Spalletti, vittorioso nelle altre dieci partite. Un stop reso meno amaro dal pari nel derby che di fatto ha lasciato invariata la vetta di classifica: Milan e Napoli restano appaiate a 32 punti mentre l’Inter insegue a 25.

La sfida del ‘Maradona’ ha visto gli azzurri scendere in campo con una maglia celebrativa in onore di Diego Armando Maradona, scomparso a novembre 2020. La celebrazione continuerà anche nelle sfide con Inter e Lazio. La t-shirt, chiamata ‘Maradona Game’, raffigura il volto stilizzato di Maradona sovrapposto al segno di un’impronta digitale. La società ha infatti la volontà di trasmettere alle nuove generazioni l’impronta che il campione ha lasciato alla città. Un’iniziativa che non ha reso felice Diego Jr, figlio di Diego, che ha rivendicato i diritti di immagine della stampa sulla maglia.

Napoli, Diego Jr agirà per vie legali contro l’ex manager del padre

Nelle dichiarazioni apparse su Adkronos, si apprende che Diego Jr non ha gradito il comportamento del Napoli nel momento in cui ha richiesto l’autorizzazione a procedere con le stampa. “I diritti di immagine – tuona il figlio del ‘Pibe de Oro’ – sono degli eredi. Solo noi possiamo firmare le autorizzazioni.” Il club partenopeo invece, avrebbe chiesto il placet a Stefano Ceci, ex manager del campione.

Diego Jr ha intenzione di procedere per vie legali, proprio nei confronti di Ceci: “Ha ritenuto valido un contratto che si è concluso.” Non è mancata una stoccata al club: “Strano che una società come il Napoli abbia dato credito a questa persona.”