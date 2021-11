Le parole di Roberto Mancini sugli infortunati e sui possibili recuperi in vista di Italia-Svizzera

Roberto Mancini si prepara al doppio impegno con la Nazionale per le qualificazioni ai mondiali in Qatar ma dovrà fare a meno di diversi big.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, decisione presa | Torna alla base

L’ultima giornata di Serie A ha portato a diverse complicazioni per alcuni perni della Nazionale come Bonucci, Chiellini, Barella, Bastoni, Zaniolo e Pellegrini. Roberto Mancini ha parlato della loro situazione in vista della gara contro la Svizzera: “Zaniolo e Pellegrini tornano a casa, non stanno bene. Per Barella valuteremo ancora nei prossimi giorni, ma non dovrebbe essere nulla di grave. Gli altri dovrebbero essere a posto. Sicuramente dovremo chiamare due giocatori. Non era ancora pronto Pessina, ma lo stiamo valutando”.

Italia, Mancini dà fiducia a Immobile ed esalta Frattesi e Pobega

Su Zaniolo il CT ha poi aggiunto: “Ha sempre qualche problemino purtroppo, dobbiamo fare attenzione. E’ stato sfortunato per via dei due infortuni gravi. Al momento non possiamo rischiarlo. Ma non ha bisogno dei miei consigli, ha qualità e deve solo migliorare”. Poi su Immobile: “Ci è mancato in Nations League, è l’attaccante migliore dei ultimi 6-7 anni e farà benissimo se giocherà lui, lo stesso se giocherà Belotti”.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Giudizio positivo anche per i nuovi arrivati Pobega e Frattesi: “Pobega si merita di essere qui, ha fatto tutta la trafila delle Under ed è da tempo che fa molto bene. Frattesi già nella precedente Under 21 si era segnalato”. Infine sul prato dell’Olimpico il CT ha detto: “Lo stiamo tenendo d’occhio ma anche dopo la gara di rugby ha tenuto bene. E’ importante giocare a Roma per il sostegno del pubblico, che è stato fondamentale anche durante l’Europeo”.