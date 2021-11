Si riaccende Milan-Inter: derby di mercato per il centrocampista

Milan e Inter hanno vissuto una grande notta, ora il derby potrebbe continuare anche fuori dal terreno di gioco: lotta per il centrocampista

Milan e Inter hanno vissuto un grande derby ieri sera che ha più o meno accontentato entrambi con un pareggio giusto per 1-1. Le due squadre lottano per lo scudetto ed entrambe non si sono fatte male, visto anche il pareggio casalingo del Napoli nelle ore precedenti contro il Verona.

Calciomercato, Milan-Inter continua: lotta per Svanberg

Sia Inter e Milan hanno combattuto sul campo ma la lotta tra le due compagini potrebbe non finire qui. Entrambi i club infatti potrebbero lottare anche fuori dal terreno di gioco per degli obiettivi di calciomercato. Nel mirino sembra esserci Svanberg del Bologna.

Il centrocampista centrale ha segnato nella gara contro la Sampdoria e ha fornito anche un assist, risultando decisivo nella vittoria per 1-2. Con queste prestazioni si alza la sua valutazione e Mihajlovic vorrebbe trattenerlo fino al termine di questa stagione: la cessione dunque potrebbe avvenire soltanto a giugno.

Milan e Inter continuano a osservare la situazione di Svanberg e sono pronte a fare un assalto appena sarà possibile.