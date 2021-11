Cristiano Ronaldo e l’addio allo United: ecco le possibili destinazioni

Calciomercato, prende corpo l’ipotesi dell’addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United: ecco le possibili destinazioni per CR7

Cristiano Ronaldo sta vivendo un momento complicato. Il fuoriclasse portoghese se l’era immaginato diversamente il ritorno romantico al Manchester United ed è scontento della situazione attuale. La classifica in Premier League è alquanto preoccupante: i ‘Red Devils’ sono a quota 17 punti, a cinque punti dal quarto posto.

Il rapporto tra CR7 e Solskjaer, inoltre, è tutt’altro che idilliaco. ‘Express’ sostiene che l’ex Juventus possa chiedere il trasferimento in caso di mancata qualificazione in Champions League. Una decisione che avrebbe senza dubbio del clamoroso, soprattutto considerando il legame storico e profondo che l’asso di Madeira ha con il club inglese. Ma le voci su quest’ipotesi si fanno sempre più insistenti, tant’è che ha affrontato l’argomento anche il ‘Sun’, stilando una lista delle possibili destinazioni per Ronaldo.

Le possibili destinazioni di Cristiano Ronaldo

In primi ci sarebbe il Manchester City del ‘nemico’ Guardiola, che ci aveva già fatto un pensierino la scorsa estate. Resta viva la pista PSG, con i fan parigini che adorerebbero vederlo giocare insieme a Messi. Il noto quotidiano inglese cita anche il Real Madrid, ma l’opzione appare improbabile. Da tenere in considerazione poi l’Inter Miami di David Beckham e lo Sporting Club de Portugal – seppur più distanti -, con quest’ultima che consentirebbe a Ronaldo di fare in ritorno in patria, nel club che lo ha lanciato, da re indiscusso.