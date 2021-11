Calciomercato Milan, ‘regalo’ per Pioli: super colpo in Serie A

Calciomercato Milan: Pioli verso il rinnovo per altre due stagioni. ‘Regalo’ sul mercato da parte della dirigenza. Il possibile colpo in Serie A

Il Milan blinda Stefano Pioli. C’erano pochi dubbi sulla permanenza del tecnico dopo l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni, ma adesso la dirigenza rossonera ha accelerato per il rinnovo dell’allenatore.

Pioli si legherà al club rossonero per almeno altre due stagioni, fino al 2024, e la firma sul nuovo contratto da 4 milioni di euro a stagione è attesa entro Natale. Il suo Milan è in piena corsa scudetto e ci sarà da aspettarsi possibili rinforzi già a partire dal calciomercato invernale. Ecco il possibile ‘regalo’ per Pioli dopo il rinnovo con i rossoneri. Tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Milan, colpo Berardi: nuovo tentativo di Maldini e Massara

Tra i rinforzi richiesti da Pioli ci sarà con ogni probabilità anche un esterno destro. Castillejo è in partenza, e Messias di fatto non si è ancora visto. Per il Milan potrebbe così tornare di moda il nome di Domenico Berardi: l’esterno del Sassuolo continua a segnare e a trascinare la squadra neroverde e dopo il ‘mal di pancia’ della scorsa estate potrebbe tornare a chiedere la cessione per fare il definitivo salto di qualità.

Tuttavia, come noto Carnevali non farà sconti e valuta il giocatore almeno 35-40 milioni di euro, forte anche del lungo contratto fino al 2024 che lega Berardi al Sassuolo. Maldini e Massara potrebbero così tentare l’inserimento di contropartite tecniche proprio come Castillejo e Messias dopo il riscatto dal Crotone. Importanti ‘carte’ per abbassare il conguaglio economico. Il Milan vuole regalare un altro big a Stefano Pioli.