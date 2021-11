Calciomercato Juventus, assist di Cristiano Ronaldo: ‘porta’ il bomber

Calciomercato Juventus, i bianconeri possono avere l’attaccante grazie alla mossa di Cristiano Ronaldo: l’intreccio clamoroso

La stagione della Juventus si è aperta con l’addio doloroso di Cristiano Ronaldo, che ha tolto ai bianconeri un’arma offensiva di livello assoluto. Le difficoltà dei bianconeri si sono avvertite tutte senza il portoghese, ma occorre guardare avanti. E potrebbe essere proprio CR7 a chiudere il cerchio ed aiutare in qualche modo la sua ex squadra, con una mossa che potrebbe portare a Torino il bomber del futuro.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ‘sblocca’ Icardi

Secondo il ‘Daily Express’, infatti, il fuoriclasse lusitano non sarebbe contento di come sta andando la sua avventura al Manchester United. Al punto che potrebbe lasciare Old Trafford già al termine di questa stagione, in cerca di un nuovo contratto. Il Psg tornerebbe dunque a pensare concretamente a lui, per costituire la coppia dei sogni con Lionel Messi.

In questo modo, la Juventus potrebbe fiondarsi su Icardi, già chiuso da tempo con la maglia dei parigini e che dunque, con l’arrivo di un altro top player, sarebbe definitivamente fuori gioco sotto la Torre Eiffel. Il ritorno in Serie A del resto è una ipotesi a cui pensa da molto e anche ad Allegri il giocatore piacerebbe molto come terminale offensivo.