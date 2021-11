Calciomercato Milan, vogliono subito Kessie: offerto lo scambio

Un top club vorrebbe acquistare il cartellino di Franck Kessie già durante il calciomercato di gennaio: offerto lo scambio al Milan

Il Milan è arrivato alla terza sosta stagionale da imbattuto. La squadra allenata da Pioli, per il momento, sta girando al meglio, tant’è che occupa insieme al Napoli il primo posto in classifica. Dopo il derby della Madonnina con i cugini interisti, ci sarà un altro impegno probante. I rossoneri saranno ospiti della Fiorentina di Vlahovic all’Artemio Franchi, il prossimo sabato.

Nel frattempo, tiene ancora banco il tema legato al rinnovo di Kessie in sede di calciomercato. Recentemente, Maldini ha annunciato che ci sarebbero stati altri incontri con l’agente dell’ivoriano, ma la situazione continua ad essere preoccupante. L’ex Atalanta chiede sugli 8/9 milioni di euro netti a stagione, mentre il ‘Diavolo’ è disposto ad arrivare al massimo vicino ai 6. Una forbice consistente tra richiesta e offerta, che aumenta le probabilità di un nuovo caso Calhanoglu e Donnarumma. Un top club, però, vorrebbe prelevare il cartellino del classe ’96 già a gennaio.

Calciomercato Milan, Kessie già a gennaio: scambio in Premier

Stiamo parlando del Chelsea campione d’Europa. I ‘Blues’ sono fortemente interessati a Kessie, tanto da non voler neanche aspettare giugno per portarlo alla corte di Tuchel a zero. I londinesi pare vogliano tentare uno scambio nella sessione invernale offrendo al Milan Christian Pulisic.

Lo statunitense è ai margini del progetto inglese e la sua valutazione – intorno ai 40 milioni – è simile a quella del ‘Presidente’. Si tratterebbe di un rinforzo importante per i rossoneri, che permetterebbe loro di dire addio a Kessie evitando un’altra perdita importante.