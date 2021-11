“Cessione a gennaio”: l’annuncio che fa ‘godere’ Juve e Roma

Un annuncio a sorpresa che può regalare il colpo di spessore, già a gennaio, a Massimiliano Allegri e Josè Mourinho

Situazioni di classifica molto simili quelle che Juventus e Roma stanno vivendo in Serie A, dopo 12 giornate di campionato. Un solo punto, in favore dei giallorossi, distanzia le due big italiane che stanno già pensando ai rinforzi per il 2022. Il calciomercato, tra gennaio e giugno, può infatti regalare novità importanti sia per quanto riguarda la squadra di Mourinho che per la ‘Vecchia Signora’. In tal senso, dalla Germania, giungono dichiarazioni dal sapore di svolta per Roma e Juventus, direttamente dal direttore sportivo.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, decisione presa: “Ha chiesto la cessione”

Il ds del Borussia Monchengladbach Max Eberl, ai microfoni di ‘Gladbachlive‘ ha detto la sua sul mercato della società tedesca che, già a gennaio, potrebbe vedere un doppio pesante addio. L’annuncio del direttore sportivo può, quindi, far felice Juventus e Roma su un profilo in particolare: Denis Zakaria. Il centrocampista classe 1996 piace molto a giallorossi e bianconeri e ha collezionato 10 presenze con 2 reti ed 1 assist in questa stagione, attirando su di sè l’interesse di numerose società d’Europa oltre alle italiane.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, nomi nuovi per il centrocampo: le idee suggestive

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Juventus e Roma, apertura immediata su Zakaria

“Ginter e Zakaria vogliono grandi contratti con grandi squadre. Noi stiamo parlando con loro, vorremmo rinnovare con entrambi e non penso di avere zero chance”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il ds del Gladbach, però, non chiude ad un addio immediato già durante il calciomercato invernale, per la felicità di Juventus e Roma: “Via a gennaio? Non lo escludo”.

LEGGI ANCHE >>>Svolta Juventus ‘grazie’ a Kulusevski: grande affare in Premier

Un’apertura importante per la mediana delle due big di Serie A: Zakaria è sempre più lontano dal Borussia Monchengladbach.