Svolta Juventus ‘grazie’ a Kulusevski: grande affare in Premier

Calciomercato, la Juventus di Allegri potrebbe realizzare un colpaccio dalla Premier League: occhio allo scambio con Kulusevski

Sarà un rientro dalla sosta faticoso per la Juventus. I bianconeri riprenderanno subito col botto e affronteranno sabato 20 novembre allo Stadio Olimpico la Lazio di Maurizio Sarri, che coi big match ha dimostrato di saperci fare. Sarà un periodo cruciale per la ‘Vecchia Signora’, che non può più permettersi altri passi falsi. La vittoria contro la Fiorentina – con il solito corto muso – permette momentaneamente di respirare, ma ora servirà trovare equilibrio e continuità.

Per tornare ai massimi livelli, però, è impossibile prescindere dal calciomercato. I piemontesi, in particolare, vogliono rinforzare il centrocampo e puntano il mirino in Premier League. Potrebbero realizzare un grande affare inserendo all’interno il cartellino di Kulusevski.

Calciomercato Juventus, colpaccio dalla Premier: scambio con Kulusevski

Se l’esterno svedese non dovesse dire addio a gennaio o la prossima estate, la Juventus potrebbe provare ad usarlo come pedina di scambio. Il profilo che piace è quello di Youri Tielemans, attualmente in forza al Leicester. Il belga, classe ’97, viene valutato dal club inglese sui 45-50 milioni di euro.

La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, potrebbe mettere sul tavolo un’offerta da 18-20 milioni cash più appunto Kulusevski, il cui prezzo si attesta sui 23-25 milioni. Solo una suggestione per ora, ma è un’ipotesi da tenere in considerazione.