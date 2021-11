Juventus, decisione presa: “Ha chiesto la cessione”

La Juventus torna a pensare al colpaccio, con una clamorosa suggestione per il prossimo calciomercato invernale

La complicata sfida con la Lazio alle porte e la Juventus deve fare i conti con importanti novità in ottica calciomercato. Il club bianconero, visto anche il pessimo inizio di campionato, è pronto a correre ai ripari già nel mese di gennaio, con numerosi profili attenzionati dai dirigenti della ‘Vecchia Signora’. In tal senso, arrivano dalla Francia novità importanti per uno dei grandi nomi accostati ormai da diversi mesi alla Juventus. Secondo quanto riportato da ‘Footmercato.net’, il futuro di Icardi sarà con ogni probabilità lontano da Parigi.

La punta ha deciso di lasciare la società transalpina: non vive un momento positivo, dentro e fuori dal campo (non è stato nemmeno convocato dall’Argentina per il match valido per le qualificazioni Mondiali, vinto grazie a Di Maria, contro l’Uruguay). La fortissima concorrenza, inoltre, sta costringendo l’argentino a rimanere lontano dal campo quasi in ogni partita. Icardi vuole tornare grande, da titolare, e per farlo potrebbe firmare un clamoroso ritorno in Serie A.

Icardi già a gennaio: la Juve ci prova

Non all’Inter nella sua amata Milano, città dove è tornerà durante la sosta per le nazionali per staccare la spina e rilassarsi, bensì poco più lontano. Lasciati i nerazzurri per 50 milioni di euro nell’estate 2019, adesso il destino di Icardi potrebbe tingersi di bianconero. La Juventus rimane vigile alla finestra, interessata ormai da tempo alla punta sudamericana che desidera tornare a splendere.

Già da gennaio, se ce ne sarà l’occasione. E non è detto che la Juventus, visto l’altalenante rendimento di Morata, non decida di fare un sforzo e riportare l’ex capitano dell’Inter in Italia. Serviranno però non meno di 35 milioni di euro per convincere il PSG a lasciare partire l’attaccante che, fino a questo momento, ha accumulato sì 14 presenze ma solo 656′ in campo, con appena 3 reti all’attivo.

Icardi è quindi pronto a chiedere la cessione: la Juventus può accelerare e provare a portare il classe ’93 alla corte di Allegri.