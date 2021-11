Italia, altro infortunio: non partirà per l’Irlanda del Nord

Continua la sfortuna per l’Italia che perde l’ennesimo calciatore: non sarà a disposizione per la gara di domani in Irlanda del Nord

Continua la sfortuna per la Nazionale Italiana, che continua ad avere infortuni e in queste ore il ct Mancini ha perso un altro calciatore. Si tratta del portiere di riserva Salvatore Sirigu, che si è fermato in allenamento e non partirà con i suoi compagni per la trasferta di domani contro l’Irlanda del Nord.

Non sono stati svelati i motivi del forfait ma il calciatore farà ritorno in anticipo dal ritiro della Nazionale.