L’Inter si inserisce per il colpo gratis: Milan a rischio ‘scippo’

L’Inter lavora per rinforzare la propria squadra e punta al colpo a parametro zero: si apre la lotta con il Milan

È stato un buon inizio di stagione dell’Inter, che ha ottenuto qualche passo falso ma nonostante tutto resta nelle zone alte della classifica ed è in lotta in ogni competizione dopo i primi tre mesi. In Serie A il distacco dalla vetta è di sette punti ed è ancora tutto possibile.

Calciomercato Inter, tentativo per Jesus Corona: derby con il Milan

La società intanto continua a pensare anche al futuro e studia delle nuove mosse da attuare per rinforzare la rosa senza investire troppo. Ora nel mirino sembra esserci un nuovo esterno, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ un nome che interessa può essere quello di Jesus Corona che ha il contratto in scadenza con il Porto.

Il classe 1993 potrebbe partire a parametro zero senza il prolungamento del rapporto con il proprio club, per questo potrebbe essere un’occasione importante da sfruttare. Anche il Milan lo segue da diverso tempo e per questo potrebbe nascere un vero e proprio derby di mercato.

Le due compagini si sono date battaglia all’interno del campo e continueranno a farlo per la conquista dello scudetto mentre le società si sfideranno anche fuori dal terreno di gioco.