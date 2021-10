Calciomercato Juventus, colpaccio in attacco | “40 milioni”

La Juventus riflette sul reparto offensivo in sede di calciomercato, in particolare sul centravanti: fissato il prezzo per il colpaccio

È una Juventus con maggiore fiducia quella che si prepara a tornare in campo contro la Roma. La ‘Vecchia Signora’ viene da 4 successi consecutivi, che significano 12 punti conquistati tra campionato e Champions League. Il valore di questo bottino aumenta considerevolmente se si pensa che le ultime due vittorie sono arrivate ai danni di Chelsea e Torino. L’inizio complicatissimo di stagione non può essere ancora del tutto dimenticato – tenendo conto del piazzamento nella scorsa annata e della deludente sessione di calciomercato -, ma certamente il gruppo sta riacquistando piano piano sempre più equilibrio.

Il merito, in questo senso, va in gran parte ad Allegri, la cui impronta è già evidente dopo sole 9 partite. La società, dal canto suo, non si concentra solo sul campo e indirizza parte dei suoi pensieri a possibili colpi futuri per potenziare la rosa. Riflette sul reparto offensivo, in particolare sul ruolo di centravanti. Aumentano, infatti, i dubbi sul riscatto di Morata – ora ai box per infortunio – dall’Atletico Madrid. I bianconeri dovrebbero sborsare la modica somma di 35 milioni di euro al fine di acquisire per intero il cartellino dello spagnolo. Perciò, la dirigenza si guarda attorno e continua ad apprezzare parecchio il profilo di Icardi, cercato anche in estate. Arriva un importante annuncio a proposito del bomber argentino.

Calciomercato Juventus, colpo Icardi: “40 milioni”

Il giornalista Nicolò Schira, a ‘Top Calcio 24’, ha parlato della situazione dell’ex Inter al PSG, rivelando il prezzo di partenza. “Icardi difficilmente potrà tornare in Serie A, pesa sul bilancio del PSG per 40 milioni di euro e ne guadagna 10 a stagione“.

“Il club che lo vorrà – ha aggiunto Schira – dovrà presentarsi a Parigi e fare una buona offerta per il trasferimento a titolo definitivo. Icardi, infatti, non vuole muoversi in prestito per ora“.