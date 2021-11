Assalto Zidane al bomber | Non c’è scampo per la Juve e Conte

L’eventuale arrivo di Zidane sulla panchina del Manchester United cambia le carte in tavola. L’attaccante va allo United beffando Juve e Conte

Il primo terzo di stagione è già terminato ed ora le squadre si apprestano a riprendere il cammino in campionato e nelle coppe. In Serie A, c’è lotta tra Milan e Napoli per lo scudetto. Resta indietro la Juventus, sotto di 14 punti. Diverso il discorso in Premier League, dove Chelsea, Manchester City, West Ham e Liverpool sono racchiuse in quattro punti. Il Manchester United invece, non riesce a restare in scia alle prime nonostante l’arrivo di Cristiano Ronaldo.

I Red Devils hanno nove lunghezze di svantaggio dal Chelsea. Una situazione che potrebbe portare all’esonero del mister Ole Gunnar Solskjaer. Il possibile sostituto del norvegese è Zinedine Zidane, rimasto senza panchina dopo l’addio al Real Madrid. L’arrivo di Zizou è uno dei fattori che farebbe saltare la trattativa tra la Fiorentina e la Juventus per la cessione di Vlahovic. Sul serbo c’è anche il Tottenham di Conte.

Vlahovic sceglie Zidane: beffate Juve e Tottenham

L’eventuale arrivo di Zinedine Zidane sulla panchina del Manchester United sarebbe una beffa per la Juventus e il Tottenham di Conte. Dusan Vlahovic preferirebbe infatti dire sì all’ex tecnico del Real Madrid.

La Juve resta alla finestra ed aspetta la decisione di Vlahovic. Stessa sorte per gli Spurs, in rottura con Kane. L’affare con lo United può andare in porto già a gennaio e permetterebbe a Rocco Commisso di incassare una cifra vicina ai sessanta milioni di euro.