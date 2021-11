Lo scambio che potrebbe portare Gosens alla Juventus

Calciomercato Juve: il possibile scambio per arrivare a Robin Gosens. Tutte le cifre e i dettagli dell’eventuale affare

Arrivano ottime notizie per Gian Piero Gasperini alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Dopo il lungo stop, Robins Gosens è tornato ad allenarsi in gruppo e vede il ritorno in campo sempre più vicino.

Il laterale tedesco punta la Juventus, avversaria della squadra bergamasca nel prossimo weekend. Un incrocio, quello con i bianconeri, che potrebbe presto ripresentarsi anche in sede di calciomercato. È infatti noto l’interesse della Juve per Gosens: la società monitorerà attentamente il ritorno in campo del tedesco e nuovi tentativi, già a partire da gennaio, non sono affatto da escludere. Ecco il possibile scambio che potrebbe portare Gosens alla Juventus.

Calciomercato Juve, la contropartita tecnica per Gosens: cifre e dettagli

Robin Gosens è ovviamente considerato un patrimonio dall’Atalanta che se ne priverà solo di fronte ad un’offerta superiore ai 30-35 milioni di euro. In caso di nuovo assalto la Juventus potrebbe così giocarsi la carta Dejan Kulusevski. Per l’esterno svedese, prelevato proprio dalla ‘Dea’, si è già parlato in estate di un possibile ritorno a Bergamo.

Il classe 2000 sta trovando poco spazio con Allegri e la società bergamasca potrebbe pensarci per il post Ilicic. La sua valutazione è di circa 35-40 milioni di euro. Un’importante contropartita tecnica per convincere Percassi a privarsi di Gosens. Staremo a vedere.