Calciomercato Juve, colpo da 30 milioni col sacrificio McKennie

Calciomercato Juve: McKennie scala le gerarchie ma potrebbe essere sacrificato per l’importante colpo a centrocampo. Tutti i dettagli

Si profilano importanti manovre in entrata e in uscita per la Juventus di Allegri a partire dal prossimo calciomercato invernale.

Tra le priorità della dirigenza bianconera c’è un nuovo attaccante per il post Ronaldo e un ulteriore rinforzo a centrocampo. Sono tanti i nomi circolati per la mediana, ma tra i primi obiettivi seguiti da Cherubini già al fianco di Paratici c’è Hassem Aouar. Il talento del Lione è accostato ormai da diverse sessioni alla società bianconera, e non è affatto da escludere che la Juve possa tornare alla carica. Il francese, infatti, è in scadenza di contratto nel 2023 e sempre intenzionato a fare il definitivo salto di qualità. Ecco la possibile strategia bianconera.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Parla Sergio Bermejo: “Mi piacciono Verratti e la Serie A. Ecco dove posso giocare”

Calciomercato, la Juve non molla Aouar: tutti i dettagli

La scadenza del contratto di Aouar è fissata tra meno di due stagioni, nel giugno 2023, e la sua valutazione si aggira intorno a 30-35 milioni di euro. Per l’assalto al tecnico centrocampista francese la Juventus potrebbe così valutare il sacrificio di Weston McKennie nonostante le recenti prestazioni dell’americano. Allegri è alla ricerca di tecnica e qualità in mezzo al campo e Aouar potrebbe rappresentare il profilo ideale da affiancare a Locatelli. McKennie ha richieste e mercato all’estero ed è anche lui valutato circa 30 milioni di euro. Un possibile sacrificio per rilanciare la pista Aouar. Staremo a vedere.