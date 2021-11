Calciomercato Juventus, svolta Pogba: c’è l’annuncio di Raiola

Mino Raiola torna a parlare di Paul Pogba e le sue parole fanno sognare i tifosi della Juventus: arriva l’annuncio

Ancora tutto da decidere per quanto riguarda Paul Pogba, da quando è al Manchester United il suo futuro non è mai stato così in bilico. Non può che essere altrimenti, visto che il francese ha un contratto in scadenza nel mese di giugno 2022 e non c’è alcuna traccia riguardo un possibile rinnovo.

Calciomercato Juventus, ritorno Pogba: dichiarazioni a sorpresa di Raiola

Sulle tracce del centrocampista c’è sicuramente la Juventus, che sogna il suo ritorno da diverso tempo ma non c’è mai stata la possibilità anche a causa della pandemia. Ora però, con il contratto in scadenza, la situazione potrebbe cambiare. A parlarne è stato lo stesso procuratore Mino Raiola.

Ecco le sue parole rilasciate ai cronisti presenti a margine dell’Assemblea dellI’A.F.A (Italian Association Football Agent): “Per quanto riguarda Pogba alla Juventus non dico nulla, è meglio così. Posso ammettere però che dicembre è il mese in cui si può sognare. Se parlo del mio assistito, in Inghilterra si svegliano anche i morti”.

Nessuna smentita dunque da parte del procuratore e una frase sui sogni che può far ben sperare i tifosi della Juventus.