Tegola per Mourinho, due positivi al Covid: il comunicato UFFICIALE

In vista della gara con il Genoa, la Roma dovrà fare a meno di due pedine: doppia positività al Coronavirus

Non è un momento semplice per la Roma che, oltre alle ultime due batoste in campionato (contro Milan prima e Venezia poi) deve fare i conti con una pesante doppia defezione. La società giallorossa ha infatti comunicato poco fa la positività di due calciatori, già vaccinati, al Covid-19: ecco di chi si tratta.

Roma, due positivi al Covid-19: saltano il Genoa

“AS Roma comunica che, in seguito ai controlli periodici svolti attraverso i tamponi molecolari, Bryan Cristante e Gonzalo Villar, entrambi vaccinati, sono risultati positivi al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare”.

Così il club giallorosso sui propri canali ufficiali, ha annunciato una spiacevole novità per i due centrocampisti giallorossi.