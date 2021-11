Calciomercato, l’addio di de Ligt finanzia la nuova Juve | Doppio colpo

Dopo la vittoria sulla Lazio, la Juventus prepara i match con Chelsea e Atalanta. Sul mercato, assalto a De Ligt. Ecco come i bianconeri reinvestirebbero il bottino della cessione dell’olandese

La Juventus prepara la sfida di Champions League con il Chelsea dopo l’ottimo successo in casa della Lazio. Allegri dovrà valutare le condizioni di Dybala, grande assente nella sfida dell’Olimpico. In difesa, dovrebbe rigiocare la coppia Bonucci-De Ligt, praticamente perfetta contro i biancocelesti.

I punti di ritardo dalla vetta della classifica, obbligano comunque la Juventus a tuffarsi sul mercato. I bianconeri sono stati discontinui in questo avvio di campionato ed hanno lasciato punti pesanti a Napoli e nelle sfide casalinghe con Sassuolo e Empoli. Un’occasione potrebbe arrivare dalla Premier League, dove l’ex Antonio Conte ha preso pieno possesso della panchina del Tottenham. Gli Spurs hanno nel mirino Matthijs De Ligt, il gioellino della retroguardia bianconera. L’offerta di Paratici si aggira attorno agli 80 milioni di euro, un vero e proprio bottino che Cherubini e Arrivabene potrebbero utilizzare per rinforzare la rosa.

Calciomercato Juve, gli obiettivi del dopo De Ligt: Milenkovic e uno tra Icardi e Werner

La Juventus ha acquistato De Ligt nell’estate 2019. L’eventuale cessione a 80 milioni di euro, dopo tre stagioni, non comporterebbe minusvalenze all’operazione. I bianconeri sono pronti a reinvestire la cifra per rimpolpare la rosa. In difesa si punta a Milenkovic della Fiorentina. Per l’attacco invece, circolano due nomi: Werner e Icardi.

Timo Werner è uno degli attaccanti del Chelsea. Ha 26 anni ed ha dimostrato di poter competere ad alti livelli. Icardi è un pallino della Juventus, spesso accostato ai bianconeri negli ultimi anni.