Duello con la Juventus per Vlahovic: il sogno di giocare con Ibrahimovic

Dusan Vlahovic è diventato un attaccante totale attirando così gli interessi delle big d’Europa: in pole la Juventus, ma attenzione ad Ibra

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di assoluto valore. Il profilo di Dusan Vlahovic piace da tempo alla dirigenza bianconera, ma tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi mesi.

L’attaccante serbo della Fiorentina, Dusan Vlahovic, classe 2000, è diventato l’oggetto più desiderato delle big d’Europa. Anche la Juventus ha chiesto informazioni al club viola, dopo che ha rifiutato il rinnovo contrattuale con la società del patron Commisso. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere” lui vorrebbe continuare la sua carriera in Italia, come gli ha svelato anche il ct della Nazionale serba. A gennaio il patron viola vorrebbe 70 milioni per poi perderlo a 40 nella prossima estate.

Difficilmente partirà così nella sessione invernale di calciomercato cercando anche di riportare la Fiorentina in Europa con un inizio scoppettiante sotto la gestione di Vincenzo Italiano.

Calciomercato Juventus, suggestione Milan per Vlahovic

Tante big d’Europa si sono mosse per lui come Bayern Monaco, Psg, Atletico Madrid, Tottenham e City. Il Milan al momento ancora non si è interessato a lui, ma il sogno di giocare per un anno con Ibrahimovic lo farebbe diventare pazzo visto che è da sempre il suo idolo. La società rossonera potrebbe giocarsi questa carta per convincere il talentuoso attaccante serbo.

Vlahovic continua a mettere a segno gol importanti in Serie A, ma dovrà decidere in tempi brevi la sua nuova avventura per la prossima stagione.