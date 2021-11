Serie A, Mertens trascina il Napoli solo in vetta: poker alla Lazio

Il Napoli ritrova la vittoria e vola in campionato approfittando del ko del Milan. Bene Inter e Roma

Il posticipo tra Napoli e Lazio mette fine alla quattordicesima giornata di Serie A. Un turno cominciato venerdì 26 novembre con la sfida salvezza tra Cagliari e Salernitana, terminata 1-1. I granata saranno i prossimi avversari della Juventus, naufragata in casa con l’Atalanta. Ora Allegri è distante sette lunghezze dal quarto posto. Nelle parti alte della classifica, bene Roma e Inter, vittoriose su Torino e Venezia.

La giornata di domenica ha visto il Milan cadere per la prima volta a San Siro, battuto da un super Sassuolo. Ai rossoneri non è bastato Romagnoli, poi espulso nel finale. La vittoria dei neroverdi ha caricato il Napoli, sceso in campo per il posticipo con la Lazio dell’ex Sarri. I partenopei hanno omaggiato Maradona, scomparso un anno fa, rifilando un poker ai biancocelesti. Decisivo Mertens autore di una doppietta tra il 10′ e il 29′. Ad aprire e chiudere le danze ci hanno pensato Zielinski e Fabian Ruiz. Napoli solo in vetta alla classifica a +3 sul Milan.

Napoli-Lazio, azzurri soli in vetta: classifica e tabellino

NAPOLI-LAZIO 4-0

Zielinski 7′, Mertens 10′ e 29′, Fabian Ruiz 85′

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 35, Milan 32, Inter 31, Atalanta 27, Roma 25. Fiorentina 21, Juventus 21, Lazio 21, Bologna 21, Verona 19, Empoli 19, Sassuolo 18, Torino 17, Udinese 15, Sampdoria 15, Venezia 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 8, Salernitana 8