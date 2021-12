“Accordo vicino”: assalto Conte dalla Premier, tradimento Inter

Antonio Conte ha già fatto le sue richieste al Tottenham per quanto riguarda il fronte calciomercato: assalto in casa Inter per il colpo

L’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham non è iniziata nel migliore dei modi. L’allenatore italiano vorrebbe qualche regalo sul fronte calciomercato da parte della dirigenza degli “Spurs”, già al lavoro per innesti funzionali alla sua idea di calcio.

Come riportato dal portale “Teamtalk” Antonio Conte starebbe puntando tutto su un laterale esperto, che avrebbe già parlato con il Tottenham con i colloqui che sembrano avanzare negli ultimi giorni. Un profilo davvero interessante con lo stesso allenatore italiano che gli ha cambiato nella scorsa stagione alla guida dell’Inter passandolo da seconda punta/esterno a laterale a tutta fascia nel 3-5-2.

Calciomercato Inter, Perisic nel mirino degli “Spurs”

L’allenatore italiano ha l’arduo compito di cambiare le sorti del Tottenham: così, insieme a Fabio Paratici, starebbe pensando a nuovi colpi da urlo per tornare ad essere protagonista in Premier League.



Nel mirino di Conte ci sarebbe proprio il laterale dell’Inter, Ivan Perisic, pronto a lasciare a parametro zero i nerazzurri dopo le ottime prestazioni sotto la gestione di Simone Inzaghi. Molto apprezzato in Premier, è stato inseguito a lungo da Jose Mourinho ai tempi del Manchester United.

Lo stesso Perisic sarebbe finito anche nel mirino del Borussia Dortmund come opzione per la prossima estate. L’Inter dovrà cercare di convincere il croato per un rinnovo contrattuale per non perderlo a parametro zero: infine, lo stesso giocatore ha già vestito la maglia giallonera tra il 2011 e il 2013.