Calciomercato Milan, Lacazette per il colpo in attacco: i dettagli

Il Milan continua a pensare al futuro con il possibile colpo in attacco da parte della società rossonera: Lacazette nel mirino, i dettagli

Con l’età di Ibrahimovic e Giroud che avanza sempre di più, il Milan si sta proiettando già in ottica futura per mettere a segno un colpo da urlo per il reparto offensivo di Stefano Pioli.

Come svelato dal giornalista Rudy Galetti il Milan avrebbe messo nel mirino l’attaccante dell’Arsenal, Alexandre Lacazette, ma i costi dell’operazione non convincono la società rossonera tra ingaggio e commissioni. Così, in caso di addio di Pellegri, Elliott vorrebbe pensare ad un profilo giovane.

Calciomercato Milan, i dettagli per il colpo Lacazette

Il contratto dell’attaccante francese con i Gunners è in scadenza nel giugno 2022 e così lo stesso Lacazette si sta guardando intorno già da tempo. Nei prossimi mesi si conoscerà la sua nuova squadra, ma il Milan sarebbe entusiasta dal punto di vista tecnico.

Lo stesso giocatore ai microfoni di Telefoot ha svelato il suo punto di vista: “Vedremo quali offerte arriveranno a gennaio: se i progetti sono interessanti, quale ruolo mi verrà affidato. Ci sono tante domande. Vogliamo aspettare gennaio prima di fare qualsiasi pensiero”.

Il Milan, sempre molto interessato al giocatore, potrebbe optare per nuove idee di calciomercato in vista della prossima stagione con Ibra pronto anche ad andare via.