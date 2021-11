Sempre più in bilico alla Juventus: il Milan è alla finestra

Futuro in bilico alla Juventus: anche il Milan è alla finestra per un bianconero. Tutti i dettagli

Prosegue senza sosta il fitto calendario tra campionato e coppe europee. Si apre oggi il turno infrasettimanale in Serie A: questa sera toccherà alla Juventus di Allegri sul campo della Salernitana.

Una sfida che arriva dopo le pesanti sconfitte contro Chelsea e Atalanta che hanno nuovamente minato le poche certezze di inizio stagione della squadra bianconera. Allegri è al centro del ciclone, ma non stanno mancando forti critiche anche nei confronti dei giocatori. In particolare, negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è fermo a quota 4 gol e 2 assist tra campionato e Champions League ed è reduce da prestazioni piuttosto complicate. Ieri Allegri ha difeso il centravanti, ma il suo futuro è sempre più in bilico.

Calciomercato Milan, occhi su Morata: i dettagli

La Juventus ha già speso 20 milioni di euro per il prestito biennale di Morata. Nella prossima estate la società bianconera dovrà decidere se riscattare il cartellino del giocatore dall’Atletico Madrid per 35 milioni di euro. La dirigenza non ha ancora deciso e il futuro dello spagnolo è sempre in bilico: decisivi saranno ovviamente i prossimi mesi e il rendimento dell’ex Chelsea. In caso di mancato riscatto da parte della Juve, un’altra big di Serie A potrebbe mettere Morata nel mirino. Si tratta del Milan: i rossoneri sono alla ricerca di un nuovo attaccante per gli anni a venire e potrebbero approfittare della situazione dello spagnolo, che non rientra più nei piani di Simeone. Maldini e Massara sono alla finestra.