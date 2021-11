Torino, che tegola per Juric: UFFICIALE il ritorno nel 2022

Durante il match con la Roma Juric era stato costretto ad un cambio forzato per l’infortunio di un suo giocatore: è arrivato il comunicato ufficiale sugli esami effettuati

C’era attesa, in casa granata, per gli esami strumentali a cui si sarebbe dovuto sottoporre Andrea Belotti in seguito al problema fisico lamentato durante il match dell’Olimpico contro la Roma. Le prime sensazioni sono state confermate. È infatti arrivato l’esito delle visite, con tanto di comunicato ufficiale diramato dalla società piemontese.

🚑 | REPORT MEDICO Accertamenti strumentali per Belotti, Djidji e Rodriguez 👉https://t.co/A4pNWiWfa5#SFT pic.twitter.com/K47oTuMmhn — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) November 30, 2021

Il comunicato ufficiale del Torino: stop di due mesi per Belotti

“Nuovi esami strumentali per Andrea Belotti. Il quadro ecografico ha confermato i rilievi di risonanza evidenziando una lesione di 2° grado al bicipite femorale destro. Il calciatore inizierà immediatamente le terapie e verrà rivalutato nelle prossime settimane”, si legge nell’impietoso resoconto della società granata. Juric dovrà quindi fare a meno del suo bomber per almeno due mesi.