Haaland mollato, si punta tutto su Chiesa: super offerta

Federico Chiesa dovrà stare fermo per un mese a causa di un infortunio muscolare, ma le big d’Europa continuano a pensare a lui

La Juventus vuole dimenticare in fretta l’inizio stagionale non troppo esaltante: così il club bianconero vorrebbe regalare innesti di qualità a Massimiliano Allegri. Attenzione anche sul fronte cessioni con Federico Chiesa che continua ad essere nel mirino delle big d’Europa.

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” il Chelsea sarebbe sempre interessato al talentuoso giocatore della Juventus, protagonista agli ultimi Europei con la maglia della Nazionale italiana. Secondo i media britannici i “Blues” potrebbero formulare così un’offerta di 100 milioni di euro. La stessa dirigenza inglese avrebbe mollato il centravanti norvegese del Borussia Dortmund, Erling Haaland, per puntare tutto proprio sull’ex Fiorentina.

Calciomercato Juventus, Chiesa nel mirino del Chelsea

La Juventus l’ha sempre dichiarato incedibile, ma le ultime vicende societarie potrebbero così far cambiare idea alla dirigenza bianconera. Tutto sarà rinviato alla prossima estate con mesi davvero movimentati per il club torinese, che dovrà risolvere in tempi brevi diversi problemi in campo e fuori dal terreno di gioco.

Chiesa dovrà continuare a migliorare per saper leggere al meglio il gioco: in campo aperto è davvero strepitoso, ma non riesce ad incidere quando incontra squadre chiuse. Lo stesso talento bianconero potrebbe fare il salto di qualità proprio in una compagine, come il Chelsea, che predilige un possesso palla finalizzato alla conclusione in poco tempo.