Svolta Juventus, via libera per il colpo a zero: ‘assist’ di Guardiola

Calciomercato Juventus, arriva la svolta per l’importante colpo a parametro zero: ‘assist’ di Guardiola al club bianconero

Tra mezz’ora esatta la Juventus scenderà in campo tra le mura amiche, quelle dell’Allianz Stadium, per affrontare il Genoa di Schevchenko. Sulla carta i bianconeri non dovrebbe riscontrare troppi problemi a centrare i tre punti per la seconda volta consecutiva, dopo il netto successo contro la Salernitana. Ma il precario equilibrio che caratterizza la stagione della ‘Vecchia Signora’ un po’ di preoccupazione la lascia sempre.

Anche contro la truppa campana guidata da Colantuono – fanalino di coda della Serie A – i rischi ci sono stati. Tant’è che i granata hanno perfino colpito un palo nel corso del secondo tempo. Gli uomini di Allegri in questo momento devono combattere contro se stessi, alla ricerca di una continuità e di un’unione d’inenti che finora sono evidentemente mancate. Il cammino, in termini di obiettivi, è stato inevitabilmente ridimensionato e adesso appare estremamente complicato rientrare nella corsa scudetto. L’ordine di scuderia d’ora in avanti è uno solo: vietato sbagliare. Ma c’è bisogno di pensare già al futuro, in modo da accelerare il processo per tornare da subito a grandissimi livelli. Qui entra in gioco il calciomercato, fronte sul quale la società sta lavorando assiduamente. Arriva intanto un’ottima notizia per quanto riguarda un possibile colpo a parametro zero.

Calciomercato Juventus, intreccio con Guardiola: via libera Allegri

Stando a quanto riferisce ‘Marca’, il Barcellona sarebbe disposto a fare pazzie per strappare il cartellino di Ferran Torres al Manchester City. Lo spagnolo piace tantissimo al club del presidente Laporta, che avrebbe proposto un poker di contropartite per convincere i ‘Citizens’.

I nomi in questione sono quelli di Umtiti, Coutinho, Lenglet e Dembele (quest’ultimo in scadenza giugno 2022), tutte pedine ai margini del progetto blaugrana. Gli inglesi, dal canto loro, pare non siano interessati a questi profili, dettaglio che farebbe felice la Juventus. I bianconeri seguono da tempo l’esterno d’attacco francese, che potrebbe non rinnovare e dire addio a zero. Il no di Guardiola faciliterebbe il compito alla Juve.