Calciomercato, ‘tradimento’ all’Inter: lo prende il Milan

Il Milan è sempre attivo sul fronte calciomercato e pensa ad un calciatore per rinforzare la mediana: ‘tradimento’ all’Inter

Come lo scorso anno, il Milan si è preso la testa della classifica. I rossoneri hanno approfittato del doppio passo falso consecutivo del Napoli contro Sassuolo e Atalanta per effettuare il sorpasso e conquistare momentaneamente il primo posto. Merito anche degli ultimi sei punti raccolti ai danni di Genoa e Salernitana, bottino che ha rilanciato gli uomini di Pioli dopo qualche battuta d’arresto.

La lotta scudetto diventa sempre più elettrizzante. La compagine guidata da mister Gasperini ha accorciato le distanze e ora ci sono ben quattro squadre in quattro punti. Subito dietro il ‘Diavolo’ c’è la cugina Inter, in grande spolvero da un po’ di tempo. Ne sa qualcosa la Roma dell’ex storico Mourinho, letteralmente travolta dai nerazzurri allo Stadio Olimpico. Non solo campo e calcio giocato però, le strade delle due milanesi si incrociano anche sul fronte calciomercato.

Calciomercato, ‘tradisce’ l’Inter e vola al Milan

Il Milan potrebbe intervenire con un colpo a centrocampo la prossima estate o direttamente a gennaio, visto le partenze di Bennacer e Kessie direzione Coppa d’Africa. Piace particolarmente il profilo di Giulio Maggiore, calciatore in forza allo Spezia. Valutato sugli 8-10 milioni di euro – contratto in scadenza giugno 2023 – , Maggiore è un’opzione giovane (23 anni) e può rivelarsi molto utile all’economia della squadra.

Se si verificasse questa possibilità, si tratterebbe di una specie di tradimento all’Inter, visto che il talento tifa i colori nerazzurri ed è anche nel mirino della ‘Beneamata’. Per il momento parliamo solo di un’idea, ma i rapporti ottimi tra Spezia e Milan potrebbe rendere reale questa suggestione.