Calciomercato, ritorno di fiamma per il Milan: lo ‘porta’ Morata

Tante critiche e gol sbagliati per Alvaro Morata che potrebbe tornare all’Atletico Madrid a fine anno. Un ritorno che potrebbe favorire indirettamente il Milan

Altra serata da dimenticare per Alvaro Morata, che contro il Genoa ha collezionato una sequela di occasioni da gol fallite insieme ad un’ammonizione che denotava evidente nervosismo, il tutto alimentato anche dalla sostituzione di Allegri che ha letto il momento. Lo spagnolo continua ad avere uno score di appena 3 reti in Serie A, troppo poco per essere il numero 9 della Juventus. Le critiche si fanno nuovamente feroci nei suoi confronti e le nubi non si diradano da un destino che sembra sempre più lontano da Torino.

Con un rendimento simile appare complicato pensare che la società bianconera possa andare ad esercitare un riscatto da 35 milioni di euro. Morata infatti rischia di diventare un ‘problema’ per l’Atletico Madrid, che in estate potrebbe ritrovarsi nuovamente in casa il centravanti iberico, che andrebbe poi nuovamente piazzato sul mercato.

LEGGI ANCHE >>> Dybala, il rinnovo può attendere: big alla finestra, c’è anche l’Inter

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Milan, Morata ‘sblocca’ Correa: sogno per l’estate

Morata rischia dunque di diventare un problema anche per l’Atletico Madrid oltre che per la Juve. Senza il riscatto il club spagnolo si ritroverebbe quei 35 milioni di euro in meno e un calciatore sul groppone difficile da piazzare in un attacco che già oggi ha fin troppi interpreti rispetto ai posti a disposizione. Per questa ragione gli spagnoli per rientrare di quella 30ina di milioni potrebbero vedersi costretti a sfoltire il reparto lasciando andare un altro attaccante.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, Conte e il Barça fanno affari | Allegri beffato

Nel caso specifico potrebbe trattarsi del fantasista Angel Correa, che nel 2019 fu vicino al Milan. Per l’estate ancora i rossoneri potrebbero tornare all’assalto come regalo per Pioli, vista l’età delle punte Ibra e Giroud, e considerata la capacità dell’argentino di giocare in ogni ruolo tra trequarti e attacco. Il valore di mercato si assesta proprio sui 35 milioni di euro ed ha un contratto in scadenza 2024.