Calciomercato Milan, insidia Guardiola: l’esterno nel mirino del City

Tra Serie A e Champions League, il Milan dovrà difendersi dagli assalti del Manchester City all’attaccante esterno

Il Milan cerca l’impresa con il Liverpool per passare il turno in Champions League. In caso di vittoria del Porto sull’Atletico Madrid, non basterebbero neanche i tre punti ai rossoneri. Diversamente, la vittoria sui Reds (primi e imbattuti), permetterebbe il passaggio agli ottavi. Intanto, la vittoria sulla Salernitana e il ko del Napoli nell’ultimo turno, hanno permesso a Pioli di tornare in vetta alla Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Conte tenta l’affare con la Juventus: doppia offerta sul tavolo

L’avvio di stagione è stato sensazionale. In campionato, il Milan ha raccolto 12 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Uno dei punti di forza dei rossoneri è senz’altro l’attacco, che viaggia ad una media di due reti a partita. Meglio ha fatto solo l’Inter di Simone Inzaghi. Tra gli attaccanti più decisivi, oltre ad Ibrahimovic, spiccano le prestazioni di Rafael Leao: il portoghese ha siglato 5 reti in 19 presenze, regalando anche 3 assist ai compagni. Maldini, alle prese con il suo rinnovo, dovrà difendersi dagli assalti del Manchester City.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ritorno di fiamma per il Milan: lo ‘porta’ Morata

Calciomercato Milan, il Machester City piomba su Leao

Rafael Leao non scenderà in campo con il Liverpool a causa di un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. Una tegola per Pioli, che spesso si è affidato a lui in questa prima metà di stagione. Da tempo il portoghese è seguito dagli scout del Manchester City.

LEGGI ANCHE >>> Conte tenta l’affare con la Juventus: doppia offerta sul tavolo

A riportarlo è stato il giornalista Rudy Galetti, secondo il quale l’attaccante esterno del Milan sarebbe uno degli obiettivi di Pep Guardiola. Un altro buon motivo per rinnovargli il contratto, in scadenza a giugno 2024.