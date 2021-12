Calciomercato Juventus, scambio col PSG: tutti i dettagli

Calciomercato Juventus: nuova ipotesi di scambio col PSG con Alex Sandro protagonista. Tutte le cifre e i dettagli

Dopo anni trascorsi in prestito tra Roma e Juventus, Luca Pellegrini ha finalmente trovato posto nella rosa bianconera ed è rimasto a Torino per conquistare spazio nelle gerarchie di Massimiliano Allegri.

Pochissime le presenze e i minuti concessi in avvio di stagione, ma nelle ultime settimane il terzino sta trovando sempre più spazio ed è stato spesso utilizzato dal tecnico bianconero. L’ex Cagliari e Genoa è reduce da due titolarità consecutive e ha convinto tutti: Pellegrini è così diventato un’importante risorsa per Allegri e ora insidia Alex Sandro. Il laterale brasiliano, infatti, non si è ancora ritrovato dopo le ultime stagioni sottotono e adesso c’è già chi chiede Pellegrini al suo posto come titolare della fascia sinistra. L’esperto terzino è in scadenza di contratto nel 2023 e nelle prossime sessioni di calciomercato potrebbe anche lasciare la Juventus. Ecco il possibile affare con il Paris Saint-Germain.

Calciomercato Juventus, l’ipotesi di scambio con il Paris Saint-Germain

Futuro di nuovo in bilico, dunque, per Alex Sandro. Non è infatti escluso che la Juventus decida di puntare su Luca Pellegrini cercando una nuova destinazione al laterale brasiliano. In scadenza di contratto nel giugno 2023, l’ex Porto potrebbe essere anche utilizzato come contropartita tecnica in un eventuale scambio. In questo senso, occhi puntati in casa PSG: Cherubini potrebbe mettere sul piatto Alex Sandro per arrivare a Bernat.

L’ex Bayern Monaco è destinato a diventare la riserva di Nuno Mendes, che nelle idee del club parigino potrebbe invece maturare di fianco all’esperto terzino brasiliano della Juventus. Un eventuale scambio alla pari (entrambi sono valutati circa 15-20 milioni) che accontenterebbe tutte le parti in causa. Staremo a vedere.