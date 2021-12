Via Chiesa, affare da urlo: Juventus, doppio colpo da 90 milioni

Federico Chiesa potrebbe dire addio alla Juventus, ma il club bianconero è sempre alla ricerca di profili interessanti in vista del futuro

Novità importanti per la Juventus che vuole incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Federico Chiesa sarebbe finito nel mirino delle big d’Europa con l’addio sempre attuale in vista del futuro.

Sulle tracce dell’esterno della Nazionale italiana ci sarebbero diversi top club d’Europa, tra cui il Chelsea, pronti a mettere sul piatto circa 100 milioni di euro. Federico Chiesa è il protagonista indiscusso dei bianconeri finora, ma al momento è ai box per un infortunio muscolare. Tutto può cambiare nei prossimi mesi con la cessione immediata del talentuoso giocatore italiano, pronto per una nuova avventura entusiasmante. Lo stesso Chiesa è voglioso di migliorarsi sempre per cambiare spartito di partita in partita lavorando così sugli aspetti negativi del suo gioco.

Calciomercato Juventus, doppio colpo dal Barcellona

Come svelato dal portale spagnolo “Elgoldigital” Xavi sarebbe molto deluso dopo l’eliminazione dalla Champions League del Barcellona. Lo stesso allenatore spagnolo non è contento della prestazione di alcuni giocatori blaugrana, pronti così a salutare già il club catalano. Sul punto di dire addio ci sarebbero Ter Stegen e Depay con un possibile doppio colpo da parte della Juventus in caso di cessione di Chiesa. Servono circa 90 milioni per mettere a segno gli innesti funzionali al progetto tecnico di Massimiliano Allegri.