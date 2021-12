Accordo con la Juventus, che ‘sgarbo’ all’Inter: fa tutto Raiola

Un calciatore sta riscontrando alcuni problemi per il rinnovo e la Juventus potrebbe approfittarne: che ‘sgarbo’ all’Inter, fa tutto Raiola

In questi minuti la Juventus è impegnata nello scontro in trasferta con il Venezia. Nell’ultimo periodo si sono un po’ calmate le acque in casa ‘Vecchia Signora’. I numerosi passi falsi accumulati finora avevano scosso l’ambiente, facendo vacillare le certezze su Allegri e sul suo valore in panchina. Ma ora pare essere tornato un certo equilibrio, come dimostrano i netti successi con Salernitana e Genoa.

Ad accrescere la fiducia per il prosieguo del cammino ci ha pensato anche e soprattutto la Champions League, lì dove la Juve ha dato sicuramente il meglio di sé per adesso. A sorpresa, lo Zenit ha fermato sul pareggio tra le mura amiche il Chelsea campione in carica. Grazie ai tre punti conquistati di corto muso ai danni del Malmo, il club di Agnelli ha potuto così piazzarsi al primo posto, vincendo il girone. Un traguardo importantissimo e assolutamente inaspettato, considerando il tracollo della squadra del mister livornese a Stamford Bridge. Lunedì andranno in scena i sorteggi: i pericoli ci sono, ma la probabilità che si possa superare lo step ottavi è aumentata sensibilmente. Sempre molto alta, inoltre, la concentrazione anche in sede di calciomercato, con la società che potrebbe realizzare un importante scippo all’Inter.

La Juventus tenta lo scippo all’Inter: ‘regia’ di Raiola

La ‘Beneamata’ si sta occupando da un po’ di tempo del fronte rinnovi, con l’intenzione di confermare quasi tutti i big presenti in rosa. Stando a quanto riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’, però, ci sarebbero alcune difficoltà riguardanti il prolungamento di Stefan de Vrij. L’olandese è in scadenza di contratto giugno 2023 (valutazione attuale sui 45 milioni di euro), ma per ora non ci sono stati contatti tra le parti. Chiaramente si tratta di un profilo che fa gola a tanti, perciò un po’ di preoccupazione comincia a subentrare.

La situazione è un rebus e la Juventus potrebbe cercare di approfittarne se non si risolvesse. A favorire i bianconeri per il possibile affare il potente procuratore del difensore Mino Raiola. L’agente potrebbe mettersi d’accordo direttamente con Nedved e Cherubini per il trasferimento del suo assistito. In ogni caso l’affare è complicato, visto che l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del perno della propria retroguardia.