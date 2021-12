Due bianconeri stanno deludendo per le loro prestazioni in Venezia-Juventus: i tifosi non perdonano, scoppia la bufera sui social

In questi minuti sta andando in scena il secondo tempo di Venezia-Juventus. La prima frazione di gioco si era chiusa con il punteggio sull’1-o a favore degli uomini di Allegri, passati in vantaggio grazie al gol di Morata. Nella ripresa, al minuto 55, è arrivato il gol di Aramu a ristabilire la parità.

Il risultato, quindi, è in bilico e alcuni calciatori bianconeri stanno deludendo i tifosi. In particolare, sono finiti in una vera e propria bufera si Twitter social Rabiot e Bernardeschi. C’è chi ritiene che con il centrocampista francese si giochi “in dieci e non è una novità”. Qualcun altro, invece, confessa di trovarlo “talmente osceno da farmi rimpiangere Bentancur”. Attacco anche all’esterno azzurro: “Non segna nemmeno se segna”.

Di seguito alcuni tweet.

il modo in cui rabiot addormenta il gioco — •Emma 🌱 • 🤞🏼 • (@XxviiEmma) December 11, 2021

NON TI VOGLIO PIÚ VRDERE RABIOT — Ebola16 (@prenderelebola) December 11, 2021

Con rabiot giochiamo in 10 e non è una novità — Anthony Scarano (@AnthonyScarano5) December 11, 2021

Rabiot talmente osceno da farmi rimpiangere Bentancur — Vlade Dimas (@TaRulleGulle) December 11, 2021

Bernardeschi non segna nemmeno se segna — Laudantes (@Laudantes) December 11, 2021